Beijing Paralel Hidrojen Forumuna Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Beijing Paralel Hidrojen Forumuna Ev Sahipliği Yapacak

09.05.2022 16:47
Beijing Paralel Hidrojen Forumuna Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- İlki 17-18 Mayıs'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Yeşil Hidrojen Küresel Kongresi ve Fuarı 2022'nin bir paralel forumu Çin'in başkenti Beijing'in Daxing bölgesinde düzenlenecek.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- İlki 17-18 Mayıs'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Yeşil Hidrojen Küresel Kongresi ve Fuarı 2022'nin bir paralel forumu Çin'in başkenti Beijing'in Daxing bölgesinde düzenlenecek. 18 Mayıs'taki paralel foruma Daxing Uluslararası Hidrojen Enerjisi Pilot Bölgesi ev sahipliği yapacak. Hükümet yetkilileri, uzmanlar, akademisyenler ve sektör liderlerin çevrimiçi ve çevrimdışı olarak yeşil hidrojen, stratejiler ve ilerlemeler hakkındaki son fikirlerini paylaşması bekleniyor.

Beijing, hidrojen enerjisi teknolojisi uygulamaları senaryolarına ve iş geliştirme stratejilerine son şeklini vermek için pilot bölgeyi geçen yıl Ağustos ayında faaliyete geçirmişti. Çin 2021 yılında yaklaşık 33 milyon ton hidrojen üretmiş, bu miktar Çin'i dünyanın en büyük hidrojen üreticisi haline getirmişti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi tarafından Mart ayında yayınlanan ortaklaşa plana göre yenilenebilir enerjiden elde edilen hidrojenin oranı 2035 yılına kadar önemli ölçüde artacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 18 mayıs, Mayıs, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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