Beijing, Salgının Hafiflemesiyle Kovid-19 Kısıtlamalarını Gevşetti - Son Dakika
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Beijing, Salgının Hafiflemesiyle Kovid-19 Kısıtlamalarını Gevşetti

06.06.2022 12:32
Beijing, Salgının Hafiflemesiyle Kovid-19 Kısıtlamalarını Gevşetti

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Beijing, kentte salgın durumunun iyileşmesiyle kapalı mekanlarda yemek hizmetleri, kurye hizmetleri ve yüz yüze dersler konusundaki kısıtlamaları gevşetme kararı aldı.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Beijing, kentte salgın durumunun iyileşmesiyle kapalı mekanlarda yemek hizmetleri, kurye hizmetleri ve yüz yüze dersler konusundaki kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Yeni kurallar Pazartesi gününden itibaren Fengtai Bölgesi ile Changping Bölgesi'nin bazı yerleri hariç başkentin tüm bölgelerinde uygulanmaya başlayacak. Pazartesi gününden itibaren restoranlar kapalı mekan hizmeti vermeye başlayacak ve kuryelerin yerleşim topluluklarına girmelerine izin verilecek.

Kütüphaneler, müzeler, sinemalar ve spor salonları gibi halka açık yerler, toplam ziyaretçi akışı maksimum kapasit enin yüzde 75'ini aşmayacak şekilde faaliyetlerine yeniden başlayabilecek. Halka açık yerlere girenlerin, toplu taşıma kullananların ve toplantılara katılanların, son 72 saat içinde alınmış negatif PCR (nükleik asit test) sonucuna sahip olması gerekiyor. 12.sınıfların yanı sıra ilkokul, ortaokul ve liselerdeki diğer tüm sınıflardaki öğrenciler 13 Haziran'dan itibaren okullarına dönerek yüz yüze derslere katılabilecek. Anaok ulu öğrencileri de 20 Haziran'dan itibaren çevrimdışı derslere başlayabilecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing, Salgının Hafiflemesiyle Kovid-19 Kısıtlamalarını Gevşetti - Son Dakika

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