Beijing, Son Kovid-19 Artışlarını Kontrol Altına Almak İçin Kısıtlamaları Genişletiyor - Son Dakika

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing Cumartesi başlayan ve yüksek hareketliliğin beklendiği beş günlük İşçi Bayramı tatilinde çapraz enfeksiyonları azaltmanın en iyi yolu olarak Cumartesi günü Kovid-19'a karşı alınan kısıtlama önlemlerini artırdı. Beijing Cuma 15: 00 ile Cumartesi 15: 00 arasında 59 yeni yerel olarak bulaşmış teyitli Kovid-19 vakası ve 8 semptomsuz vaka bildirdi. Beijing'de 22 Nisan'dan bu yana 13 ayrı bölgede toplam 295 yerel enfeksiyon kaydedildi. Beijing'de şu an itibarıyla 6 yüksek riskli ve 23 orta riskli alan bulunuyor. Beijing Belediye Ticaret Bürosu'ndan Ding Jianhua'ya göre Beijing'de son yaşanan artışlarda birçok vaka restoranlarda enfekte oldu. Bu yüzden çapraz bulaşma riskini azaltmak için Beijing'deki restoranlar 1-4 Mayıs arasında restoran içinde yemek servisi yapmayacak, bunun yerine yemek teslim hizmetine yönelecek. Beijing olası kötü günler için geçici hastane yapımı hazırlıklarına da başladı.

Beijing Belediyesi Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Li Ang Cumartesi günü bir basın toplantısında, Beijing'de halen Kovid-19 enfeksiyonları için 4.000 kadar yatak ayrılmış bulunduğunu ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere daha fazla yerin büyük ölçekli geçici hastanelere dönüştürülmekte olduğunu söyledi. Li, "Hafif vakaların ve semptom göstermeyen taşıyıcıların tedavisi amacıyla geçici hastaneler kuruluyor; bu, salgının yayılmasını önlemek için etkin bir yöntem. Tıbbi kaynakların aşırı kullanımını önlemek ve yurttaşların zamanında tıbbi tedavi görmesini garanti etmek için de bu hayati önem taşıyor" dedi. Li, Beijing sakinlerinin paniğe kapılmaması gerektiğini çünkü halihazırda "Beijing'de o kadar çok hasta olmadığını, ancak geleceği planlamak gerektiğini" sözlerine ekledi. İşçi Bayramı tatili boyunca kamuya açık yerlere girmek için negatif nükleik asit testi sonucuna sahip olmak gerekiyor. Tatil boyunca parklar, eğlence ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiği açık alanlarda ziyaretçi sayısı maksimum kapasitenin yarısıyla sınırlandırılacak. Beijing hükümeti, 5 Mayıs'tan başlamak üzere halka açık yerlere girecek veya toplu taşıma kullanacak kişilerin de en geç 7 günlük negatif nükleik asit testi sonucuna sahip olmalarını şart koşacak. 3 Mayıs'tan itibaren nükleik asit testleri Beijing'deki tüm yurttaşlara ücretsiz olacak.