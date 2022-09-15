Çin ve Özbek Devlet Haber Ajansları İşbirliği Anlaşması İmzaladı

BEİJİNG/TAŞKENT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) Genel Direktörü Abdusaid Kuchimov bu hafta başında bir işbirliği anlaşması imzaladı. Fu, Xinhua ile UzA arasında başarılı bir işbirliğinin olacağına yönelik inancını ifade etti. İki taraf arasındaki iyi ve yaratıcı ilişkilerin 1992'ye kadar uzandığını hatırlatan Kuchimov, şu anda önceki belgeyi geliştirme ihtiyacı duyulduğunu söyledi. Yeni anlaşma, haber servislerinin düzenli alışverişlerinin yanı sıra iki haber ajansı arasında deneyim ve personel değiş tokuşu dahil çeşitli alanlarda işbirliğini öngörüyor.