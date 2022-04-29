Beijing, Teslimat Noktalarında Çözünebilir Olmayan Plastik Ambalajları Yasaklayacak - Son Dakika

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer Perşembe günü, ülkenin plastik kirliliğini kontrol etme çabaları kapsamında Beijing'in ekspres teslimat noktalarında çözünebilir olmayan plastik ambalaj kullanımını yıl sonuna kadar yasaklayacağını açıkladı. Beijing Belediyesi Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre, çözünebilir olmayan plastik ürünlerin kaynağından kullanımını azaltmak için başkentteki dağıtım noktalarının tek kullanımlık plastik poşetleri kullanması da yasaklanacak.

2022 yılı sonuna kadar dijital irsaliyeler, 45 milimetreden daha dar koli bantları ve geri dönüştürülebilir poşetler öncelikli olarak şehirdeki tüm kurye sektörünü kapsayacak. Beijing, kurye sektörünün yanı sıra aralarında yiyecek-içecek hizmeti, gıda teslimatı, toptan ve perakendenin bulunduğu diğer kilit sektörlerde de plastik ürünlerin kullanımını kısıtlamak ve hatta yasaklamak için önlemler aldı. Takribi istatistiklere göre, aralarında Jingkelong, CSF Market, Walmart ve Carrefour'un bulunduğu şehrin büyük süpermarketlerinin çevrimdışı mağazaları, plastik alışveriş poşetlerinin satışlarının 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 ya da 23 milyon düştüğünü gördü.

Komisyon sözcüsü, Beijing'in plastik kirliliğine yaklaşımında yol aldığını, ancak hala çoklu zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi. 2020'de Çin, kirliliği kontrol altına almak için gelecek beş yıl içinde çevre dostu olmayan plastik ürünlerin üretimini ve kullanımını yasaklamak ya da önemli ölçüde azaltmak için bir plan yayınladı. Plana göre ülke 2025 yılına kadar, plastik kirliliğini etkin bir şekilde kontrol etmeyi, büyük şehirlerin çöplüklerindeki plastik atık miktarını önemli ölçüde azaltmayı, eksiksiz bir plastik yönetim sistemi kurmayı ve alternatif ürünlerin geliştirilmesinde ilerleme kaydetmeyi bekliyor.