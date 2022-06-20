WUHAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, Beijing'i Çin'in orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'a bağlayan yüksek hızlı demiryolu, Pazartesi günü normal faaliyetini saatte 350 kilometre hızda gerçekleştirmeye başladı. Şirketin verdiği bilgiye göre tren hızının saatte 310 kilometreden 350 kilometreye çıkarılmasıyla birlikte hattın bu bölümünde toplam taşımacılık kapasitesinin yüzde 7 oranında artması, Beijing ile Wuhan arasındaki en kısa seyahat süresininse 3 saat 48 dakikaya inmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beijing-Wuhan Yüksek Hızlı Demiryolu Saatte 350 Kilometre Hızla Faaliyet Göstermeye Başladı - Son Dakika

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