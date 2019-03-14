Son Dakika Haberleri: Beın Media Group, Afc'ye Dava Açacak

Beın Media Group, Afc'ye Dava Açacak

1 saat önce

BeIN Media Group'un, Suudi Arabistan takımlarının Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkelerinde dijital kanallar vasıtasıyla ücretsiz yayınlayacağı gerekçesiyle Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Beın Media Group, Afc'ye Dava Açacak, System.String[]
BeIN Media Group'un, Suudi Arabistan takımlarının Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkelerinde dijital kanallar vasıtasıyla ücretsiz yayınlayacağı gerekçesiyle Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, AFC'nin, Suudi Arabistan'ın baskısıyla beIN Sports'un milyonlarca dolar yatırım yaptığı bölgesel yayın hakları anlaşmasını tek taraflı ihlal ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın yaklaşık 18 ay önce tüm AFC organizasyonlarının Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki yayın haklarının sahibi ve yayıncısı beIN Media Group'u yasadışı bir şekilde ülke dışına çıkmaya zorladığı ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile gizli bir anlaşma içinde olan AFC'nin, Suudi kulüplerinin Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkelerinde sosyal medya hesaplarında yayınlamaya karar verdiği kaydedildi.

AFC'nin, bölgesel yayın hakları anlaşmasını açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly "Zararımızı tazmin etmek ve yayıncı olarak haklarımızı korumak için derhal bir hukuki süreç başlatacağız. AFC'nin kararı yalnızca kendi ekosistemine ticari olarak zarar veren, Suudi Arabistan ile yaptığı siyasi bir hamle değil; dünyadaki tüm spor ve eğlence yayıncılarına zarar verecek bir karardır. Suudi Arabistan'ın hırsızlığının ve uluslararası hukuka yaptığı saygısızlığının arkasında duran AFC'den dolayı, bölgede fikri hakların korunmasının garantisi yoktur." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Futbol, Suudi Arabistan, beIN, Güncel
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