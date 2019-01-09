Son Dakika Haberleri: Beın Media Group'tan Rektör Prof. Dr. Çomaklı'y Ziyaret

Beın Media Group'tan Rektör Prof. Dr. Çomaklı'y Ziyaret

1 saat önce

Digiturk Teknik Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Bruno Bensimon ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Beın Media Group'tan Rektör Prof. Dr. Çomaklı'y Ziyaret, System.String[]
Digiturk Teknik Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Bruno Bensimon ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Bruno Bensimon ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz aylarda beIN Media Group ile Anadolu Üniversitesi iş birliğinde, medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmak amacıyla kurulan "beIN AKADEMİ" hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

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