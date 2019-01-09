Beın Media Group'tan Rektör Prof. Dr. Çomaklı'y Ziyaret
1 saat önce
Digiturk Teknik Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Bruno Bensimon ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Digiturk
Teknik Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Bruno Bensimon ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Bruno Bensimon ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz aylarda beIN
Media Group ile Anadolu Üniversitesi
iş birliğinde, medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmak amacıyla kurulan "beIN AKADEMİ" hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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