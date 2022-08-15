Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 4K canlı maç izle! Bein Sports HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI

09:50 1 YILDIZ 10 GOL

10:00 SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ

10:45 SÜPER LİG'İN GOL KRALLARI

11:00 beIN MANŞET

12:30 ELAZIĞSPOR - GALATASARAY

14:00 A. KONYASPOR - M. BAŞAKŞEHİR

14:26 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

15:01 SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ

15:44 SÜPER LİG'İN GOL KRALLARI

15:55 TRABZONSPOR - A. HATAYSPOR

17:48 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

18:24 A. KONYASPOR - M. BAŞAKŞEHİR

18:50 MAÇ BAŞLIYOR

19:15 A. KONYASPOR - M. BAŞAKŞEHİR

21:15 beIN SÜPER LİG

21:45 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

23:45 beIN SÜPER LİG

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ