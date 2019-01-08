Son Dakika Haberleri: Beın Sports Mısır'da Yayınlarını Durdurdu

Beın Sports Mısır'da Yayınlarını Durdurdu

1 saat önce

Katar merkezli beIN Sports, Mısır'da yayınlarını durdurdu.

Beın Sports Mısır'da Yayınlarını Durdurdu, System.String[]
Katar merkezli beIN Sports, Mısır'da yayınlarını durdurdu. Mısır Uydu Kanalları Şirketi (CNE) ise sorunun çözümü için çalıştıklarını duyurdu.


beIN Sports'un internet sayfasında yer alan açıklamada, CNE şirketiyle anlaşma şartlarında bir sonuca varılamaması nedeniyle bugünden itibaren grubun kanallarının Mısır'da yayınlarına devam edemeyeceği belirtildi.


CNE ile yaşanan sorun konusunda ayrıntı verilmeyen açıklamada, Mısırlıların mobil uygulama üzerinden yayınları takip edebileceği aktarıldı.


Mısır'da şifreli kanalların yayınlarından sorumlu CNE tarafından yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu sorunun beIN Sports'tan kaynaklandığı ve en kısa zamanda giderilmesine çalışıldığı kaydedildi.


Açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda abonelere paralarının geri kalan kısmının iade edileceği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Katar, Mısır, beIN, Güncel
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