beIN SPORTS'tan Suudi Arabistan'a cevap - Son Dakika

beIN SPORTS'tan Suudi Arabistan'a cevap

Daha önce İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ı satın almak için harekete geçen fakat başta Premier Lig maçları olmak üzere korsan yayınları desteklediği ortaya çıkan Arabistan yönetimine kulüp satın alma işlemleri için Birleşik Krallık Hükümeti tarafından onay verilmemişti.

Daha önce İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ı satın almak için harekete geçen fakat başta Premier Lig maçları olmak üzere korsan yayınları desteklediği ortaya çıkan Arabistan yönetimine kulüp satın alma işlemleri için Birleşik Krallık Hükümeti tarafından onay verilmemişti.

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Suudi yetkililerin korsan yayını hiçbir zaman desteklemediklerine dair açıklamalarına rağmen Haziran ayında Dünya Ticaret Örgütü'nün yayınladığı raporda, bu desteğin belirlendiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.


Arabistan Hükümeti tarafından alınan yasak kararı sonrası beIN Media GROUP yetkililerinin yaptığı açıklamada; "Alınan bu absürt karar sorasında Arabistan'daki sporseverlerin, Premier Lig başta olmak üzere beIN bünyesindeki en kaliteli spor içeriklerine yasal olarak ulaşma haklarının ellerinden alınması, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuyla nasıl bağdaşabilmektedir." ifadelerine yer verdi.


Arabistan yönetiminin uluslararası kurallara aykırı bir şekilde korsan yayınları desteklediğinden de bahsedilen açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının da sayısız kez bilinçli bir şekilde çiğnendiğine ve son alınan yasak kararının çok saçma olduğuna vurgu yapıldı.


Suudi Arabistan, beIN, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:34 

Son Dakika Spor beIN SPORTS'tan Suudi Arabistan'a cevap - Son Dakika Spor
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