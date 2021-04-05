beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi

Fenerbahçe ile Bein Sports arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor. Denizli maçından sonra röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelen sarı-lacivertli futbolcuların görüntülerini yayıncı kuruluş ekrana vermedi.

"YAYINCI KURULUŞUN TERCİHİDİR"

Yaşanan bu olay sonrasında Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadeleri kullanıldı.