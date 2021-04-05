beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi
05.04.2021 23:03
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerilim sürüyor. Denizli maçından sonra röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelen sarı-lacivertli futbolcuların görüntülerini yayıncı kuruluş yayınlamadı. Bu olaydan sonra Fenerbahçe bir açıklama yaparak, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile Bein Sports arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor. Denizli maçından sonra röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelen sarı-lacivertli futbolcuların görüntülerini yayıncı kuruluş ekrana vermedi.
"YAYINCI KURULUŞUN TERCİHİDİR"
Yaşanan bu olay sonrasında Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok