Son Dakika Haberleri: Bej Kitap raporu yayımlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bej Kitap raporu yayımlandı

1 saat önce

Fed Bej Kitap Raporu'nda, ekonomideki genel görünümün beklenen ılımlı büyümeyle birlikte olumlu olduğu belirtildi.

Bej Kitap raporu yayımlandı, System.String[]
Fed Bej Kitap Raporu'nda, ekonomideki genel görünümün beklenen ılımlı büyümeyle birlikte olumlu olduğu belirtildi
Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti Model Elizabeth Hurley, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:31:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bej Kitap raporu yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]