Bej Kitap raporu yayımlandı
1 saat önce
Fed Bej Kitap Raporu'nda, ekonomideki genel görünümün beklenen ılımlı büyümeyle birlikte olumlu olduğu belirtildi.
Fed
Bej Kitap Raporu'nda, ekonomideki genel görünümün beklenen ılımlı büyümeyle birlikte olumlu olduğu belirtildi
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:12
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