Beka Anket Konusu Değildir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beka anket konusu değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beka anket konusu değildir. Beka polemik konusu değildir. Beka dedikodu malzemesi hiç değildir. Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız" dedi. Partisinin Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililer tarafından Kadı Dağı Kamp Merkezinde karşılandı. Burada partililerle selamlaşan Bahçeli, ardından miting alanına geçti. Mitingde kalabalık guruba hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine 18 günlük bir sürenin kaldığını hatırlatarak, Kastamonu'nun iradesine hasretle talip olduklarını belirtti. Cumhur İttifakında da tabanda yama tutmadığı yönündeki söylemlere de sert çıkan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nda yırtık yok ki yama tutsun" dedi.



"KASTAMONU İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIZ"



Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirten Bahçeli, "Kastamonu'da bir şey değişirse her şey değişir. Kastamonu'dan milli bir ses yükselirse yankısı tüm Türkiye'den duyulur. Kastamonu tamam derse milli bekamız daha da doğrulur, daha da güçlenir. MHP, Kastamonu'yu daha iyi yönetmek, daha fazla hizmet etmek, daha güzelini sağlamak için belediyeyi sizlerden istiyor. Bizlerde verdiğiniz evetlerin hakkını vereceğiz. İradenize layık olacağız. Mahcubiyetimize yol açacak, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir işin kıyısında köşesinde yer almayacağız. Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin inanmış ve yetişmiş kadroları Kastamonu'ya hizmet için sabırsızdır. 31 Mart'ta öyle bir cevap verin ki, zillete düşenlerin umutları sönsün, Kastamonu'nun kuyusunu kazanların hevesleri kursaklarında kalsın" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE MUHALİFLERİ ZİLLETE TUTUNMUŞTUR AMA ZİLLETTEN UMUT YOKTUR"



"Cumhur İttifakı Türkiye'dir" diyen Bahçeli, "Kastamonu, Cumhur İttifakı kapsamında değilse de sözlerimiz, değerlendirmelerimiz, takip ettiğimiz siyaset, elbette ittifakın doğasına muvafık olacaktır. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Çünkü Cumhur İttifakı, Türk milletinin gelceği, Kastamonu'nun kendisidir. AK Partili kardeşlerimizle ayrımız yoktur. Yürüyüşümüz yan yana, omuz omuzadır. Biz birlikte Cumhur İttifakıyız. Biz, birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam iradesiyiz. Biz, birlikte milli istikbal, milli istiklaliz. Buna karşılık karşımızda kokuşmuş Zillet İttifakı vardır. Türkiye muhalifleri zillete tutunmuştur. Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Bu zilletle gelecek asla olamayacaktır. Çünkü niyetleri kötü. Çünkü hedefleri karanlık. Beka diyoruz, deliye dönüyorlar. Milli birlik diyoruz, çıldırıyorlar. Türkiye'nin tarihsel haklarından bahsediyoruz, hazmedemiyorlar. CHP-İP, PKK'dan medet umuyor. Bebek katilleriyle ortaklık yapıyorlar. Teröristlerle düşüp kalkıyorlar. YPG'yi aklama telaşına kapılıyorlar. HDP'yle paslaşıyorlar, al takke ver külah içindeler. CHP'de Türkiye sevgisi kalmamış. İP kökünden kopmuş, HDP'ye kapaklanmış. Birbirlerinin ayağına basmıyorlar, ama kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını da göremiyorlar. Hainler Kürdistan'da kazanacağız der, ne CHP ne de İP ses çıkarmaz. Ezan ıslıklanır, ezanla alay edilir, CHP ile İP çaktırmadan araziye uyar. Polonya'da 21 yaşındaki Furkan evladımızı şehit eden alçaklar bugün İP'in, CHP'nin yoldaşı, kardeşi, kader ortağıdır. Hangi vicdan bu zillete dayanır? Hangi insaf sahibi bu zillete katlanır? Hangi faziletli kalp zilletin oyunlarına aldanır?" ifadelerini kullandı.



"ZİLLETE KASTAMONU'DA GEÇİT YOK"



Millet İttifikına yüklenen Bahçeli şöyle konuştu: "Türkiye zillete teslim olamaz. Kastamonu zillete taviz veremez. Konu vatandır. Konu bayraktır. Konu ezandır. Konu milli bekamızın geleceğidir. Şimdi söz sırası sizde, şimdi cevap hakkı sizlerde. Zillete tahammül yok, izin yok, oy hiç yok. Türkiye'yi yıkamayacaklar. Türk milletini yenemeyecekler. Türk vatanını bölemeyecekler. Güvence Kastamonu'dur. Güç büyük Türk milletidir. Biz yıllar evvel; 'Horon kadar Karadeniz, Zeybek kadar Egeyiz. Karşılama kadar Trakyalı, Halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğuyuz, Güneydoğuyuz Anadolu'yuz' demiştik. Çok şükür ki mesajımız yerine ulaştı. Çok şükür bu çağrımız cevap buldu. Çok şükür Cumhur İttifakı Türkiye oldu, Türk milletini her değeri, her özeli, her güzelliğiyle kavradı, kucakladı. Bir olduğumuz sürece üzerimize gelemezler."



"CUMHUR İTTİFAKI'NDA YIRTIK YOK Kİ YAMA TUTSUN"



"Malum iradesiz ve müfteri korosu diyor ki; Cumhur İttifakı tabanda yama tutmuyormuş. Beka söylemi tutmuyormuş. Zillet İttifakı'nı terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş. Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin. Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık. Bunların geçim kapısı bozgunculuk, ümit kapısı sahtekarlık. Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın. Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişine odaklansın. Çıkarcılar Cumhur İttifakı'nı anlayamaz. Çürümüşler Cumhur İttifakı'nı algılayamaz. Doğruyu görmek için doğru bakmak lazımdır. Hakikati idrak için haktan yana durmak şarttır. Dahası halkın ve haysiyetin müdafaası için zillete düşmemek asıldır. Cumhur İttifakı'nda yırtık yok ki yama tutsun. Cumhur İttifakı milli bekamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde müstesna bir irade ve mutabakatla doğmuştur. Milletimizin aziz varlığında zaten mevcut olan bir cevher süreç içerisinde karşılıksız ve pazarlıksız ortaya çıkmıştır.



"ZİLLET İTTİFAKI'NDA NE YÜREK NE DE VİCDAN VARDIR"



"Cumhur İttifakı milli iradenin mecmuudur. Hiçbir zillet mensubu fitne aşılamasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı korumasını da bilecektir. Milli Mücadele'yi yapan Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılının mimarı olacaktır. 31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin, Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Kararımız budur. Azmimiz budur. Amacımız budur. Cumhur İttifakı'nı anlamak için mangal gibi yürek, kükreyen bir vicdan olmalıdır. Zillet İttifakı'nda ne yürek ne de vicdan vardır. Zilletin yazar, çizer ve uyduruk köşe yazarları kiralıktır, kalemlerini muayyen bir bedel üzerinden çoktan satmışlardır. Zillet siyasi hülledir, siyasi hezimettir, ziyan olmuş ve zehirlenmiş bir ortaklıktır. Hep bildik yüzler, hep aynı simalar, hep malum zihniyetler sürekli beka söyleminin tutmadığını söylüyorlar. Bekayı bilmiyorlar ki tutup tutmadığını anlasınlar. Bekayı özümsemiyorlar ki, milletteki karşılığını fark edebilsinler. Bunlar gafildir, bunlar cahildir, bunlar nankördür."



"YPG BİZE Mİ SALDIRACAK?" DİYEN KÖKSÜZLER BEKAYI KABULLENEMEZ"



"Milli bekanın tutup tutmadığını öğrenmek için tarihe dönüp baksınlar. Milli bekanın var olup olmadığını görebilmek için Türkiye'nin içine düştüğü vahşi ve vahim tehdit sürecine dikkat etsinler. Beka anket konusu değildir. Beka polemik konusu değildir. Beka dedikodu malzemesi hiç değildir. Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız. 15 Temmuz gecesi ne çabuk unutuldu? Şerefsiz FETÖ'cülerin işgal teşebbüsü hangi ara hafızalardan silindi? Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti nasıl görmezden gelindi? 15 Temmuz'a tiyatro, senaryo diyen reziller bekayı bilmez. 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettireceğiz' diyen hainler ve bunlarla kucaklaşan işbirlikçiler bekayı itiraf edemez. Sevr hayranları, Mondros hizmetkarları, müstevli postallarının meraklısı ruhsuzlar, kimliksizler bekaya değil belaya çanak tutan Türkiye düşmanlarıdır. Beka tutmadıysa Türk milleti bir adım ileri gidemez. Bunların gerçekte emelleri de budur. Zillet İttifakı'nın hesap ve beklentisi de bu yöndedir. Ama bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz. Beklentilerini yıkıp geçeceğiz."



"VATANDAŞA TERÖRİST DEDİĞİMİZİ SÖYLEYENLER, ALÇAK İDDİALARINI İSPATLA MÜKELLEFTİR"



"Zillet İttifakı'na yanılıp yenilip oy veren ya da vermeye niyet eden vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Onlara hürmetimiz sonsuzdur. Vatandaşa terörist dediğimizi söyleyenler bir defa müfteridir, alçak iddialarını ispatla mükelleftir. Zillet İttifakı'nı oluşturan partiler ve yönetimleri için her sözümüzün ardındayız. Ancak oy veren vatandaşlarımızı istismar edip onlara yalan söyleyenler en hafif tabirle zelildir. Şunu unutmayınız ki, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü Türkiye'yi inşa etmesi için milattır. Yeni yönetim sisteminin kökleşmesi, güvenliği, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart'tan müstesna bir sonuç çıkmalıdır. CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır. CHP'nin arayışı rejim bunalımı üretmektir. İşleri güçleri kaos, dertleri Türkiye'nin yıkım ve çözülmesidir."



"KASTAMONU'NUN REFAH VE GELİŞMİŞLİĞİ İÇİN MÜCADELEYE VARIZ VE PROJELERİMİZLE HAZIRIZ"



"Kastamonu'nun haysiyeti için varız. Kastamonu'nun refah ve gelişmişliği için mücadeleye varız ve projelerimizle hazırız. Kastamonulu kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük hedefleriyle buluşturacağız. Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar. Beka İçin Milli Karar, Kastamonu İçin İstikrar. Kastamonu ehline emanettir. Sizlere güveniyorum, Kastamonu'ya inanıyorum." Bahçeli, konuşmasının ardından merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.



(Vedat Yunus İkizoğlu - Davut Has/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi

Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek