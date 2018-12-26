Son Dakika Haberleri: Beka Derneğinden Öğrencilere Giysi Yardımı

Beka Derneğinden Öğrencilere Giysi Yardımı

1 saat önce

Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA), öğrencilere yönelik giysi yardımında bulundu.

Beka Derneğinden Öğrencilere Giysi Yardımı, System.String[]
Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA), öğrencilere yönelik giysi yardımında bulundu.

BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ile köy okullarını ziyaret etti.

Dolutaş, Süzgeçli ve bazı merkez okulları gezen heyet, buradaki öğrencilere giysi yardımında bulundu.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Burak Cemre Bekdemir, BEKA Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Onur Ünal ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Emre Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen ve Şube Müdürü Ertuğrul Gömleksiz katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Eleşkirt, Mustafa Alpay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:05:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beka Derneğinden Öğrencilere Giysi Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]