Beka Derneğinden Öğrencilere Giysi Yardımı

Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA), öğrencilere yönelik giysi yardımında bulundu.

Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA), öğrencilere yönelik giysi yardımında bulundu.



BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ile köy okullarını ziyaret etti.



Dolutaş, Süzgeçli ve bazı merkez okulları gezen heyet, buradaki öğrencilere giysi yardımında bulundu.



Programa, Cumhuriyet Savcısı Burak Cemre Bekdemir, BEKA Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Onur Ünal ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Emre Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen ve Şube Müdürü Ertuğrul Gömleksiz katıldı.

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