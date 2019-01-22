Son Dakika Haberleri: 'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar'

'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar'

14 dakika önce

MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar', System.String[]
MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05 

Ekonomi
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