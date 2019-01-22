'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar'
14 dakika önce
MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.
MHP
, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05
MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar
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