(Beka ile Ne Alakası Var) Diyenler Çelişkiye Düşüyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 31 Mart'taki yerel seçimlerinin Türkiye'nin bekası için önemli bir seçim olduğunu belirterek, "(Bu bir belediye seçimi, beka ile ne alakası var?) diyenler çelişkiye düşüyor.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 31 Mart'taki yerel seçimlerinin Türkiye'nin bekası için önemli bir seçim olduğunu belirterek, "(Bu bir belediye seçimi, beka ile ne alakası var?) diyenler çelişkiye düşüyor." dedi.



Manisa'da Şehzadeler Belediyesince eski Sümerbank arazisi üzerinde bulunan 17 bin 500 metrekarelik alanda yapılan parkın açılın töreninde bir konuşma yapan Akçay, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in 5 yılda yaptığı hizmetlerle örnek olduğunu söyledi.



Akçay, seçimlere kısa bir süre kala bir araya geldikleri vatandaşlara, yerel seçimlerin ülkenin bekası için önemini anlatmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları belirtti:



"(Bu bir belediye seçimi, beka ile ne alakası var?) diyenler çelişkiye düşüyor. 24 Haziran seçimleri akşamı hatırlarsanız bazı siyasi parti liderleri, 24 Haziran seçimlerinin rövanşını 31 Mart seçimlerinde alacaklarını iddia etmişti. Hem 31 Mart'ın bir yerel seçim olduğunu söyleyeceksiniz hem de 24 Haziran'ın rövanşını yerel seçimlerde alacağınızı iddia edeceksiniz, işte çelişki burada."



Ömer Faruk Çelik de yeni kurulmuş bir belediye olarak çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, "5 yıl önce söz verdik. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan hizmet ürettik. Hizmetlerimizi götürürken bize çok oy veren mahalle, az oy veren mahalle diye bakmadık." diye konuştu.



Çelik, açılışını yaptıkları parkın 14 milyon 941 liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.



Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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