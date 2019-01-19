Bekap 2. Sinema Günleri
22 dakika önce
Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) kapsamında, 2. sinema günleri başladı.
Bucak
Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) kapsamında, 2. sinema günleri başladı.
Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında okulların yarıyıl tatile girmesi ile sinema günleri başladı. Sinema Günleri kapsamında Kafadar filmi Kültür Merkezinde saat 10.30'da gösterime sunuldu. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, "Öğrencilerimizin ilk yarıyıl tatiline girmelerinden dolayı başarılarını sinema günleri ile ödüllendiriyoruz. Bütün öğrencilerimizi yarıyıl tatili boyunca Kültür Merkezi'nde oynayacak sinema günlerine bekliyoruz" dedi.
BEKAP 2 sinema günleri kapsamında 19 Ocak'ta başlayacak sinema günleri her gün üç seanstan saat 10.30'da ilk okulu öğrencilerine, saat 15.00'de ortaokul öğrencilerine saat 20.00'de ise vizyondaki yada vizyondan yeni inmiş sinema filmleri yetişkinlere ücretsiz olarak izlettirilecek.
BEKAP 2 Sinema günleri kapsamında Kültür Merkezinde film izleyen öğrencilere film öncesi ve ortasında Bucak Belediyesi
tarafından patlamış mısır ikram ediliyor. - BURDUR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
Engelsiz Yaşam Derneği, Kendilerine "Dolandırıcı" Diyen Muhterem Nur'dan Şikayetçi Oldu
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen
Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü