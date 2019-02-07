Son Dakika Haberleri: Bekar Ailesinin Acı Günü

Bekar Ailesinin Acı Günü

7 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Hakan Bekar'ın babaannesi Perihan Bekar hayatını kaybetti.

Bekar Ailesinin Acı Günü, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Hakan Bekar'ın babaannesi Perihan Bekar hayatını kaybetti. Perihan Bekar'ın kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Azmimilli Mahallesi'nin eski muhtarlarından Niyazi Bekar'ın eşi, Ali, Cengiz ve Ersoy Bekar'ın anneleri, Genç MÜSİAD Düzce şubesi Başkanı Hakan Bekar ve Yalçın Bekar'ın babaannesi Perihan Bekar hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Cedidiye Camisinde kılınan cenaze namazına şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bekar Ailesi ve sevenleri katıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

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