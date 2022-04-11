Bekar Deresi, kokan, kirli sularıyla Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bekar Deresi, kokan, kirli sularıyla Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor

11.04.2022 14:10

Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorununun hala çözülmemesi esnafın ve vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorununun hala çözülmemesi esnafın ve vatandaşın tepkisine neden oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan, Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan derenin Boğaz'a döküldüğü yerdeki kirlilik ve kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.

Yurt içi ile yurt dışından Çengelköy'e ziyarete gelen, esnaftan alışveriş yapıp sahilde zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler de kirlilikle kötü kokudan şikayetçi.

Bölgedeki esnaf ise müşteri kaybetmemek ve kötü kokunun içeriye girmesini engellemek için iş yerlerinin dış cephesine geçen sene koyduğu vantilatörleri, sorunun çözülmemesi nedeniyle hala kaldırmadı.

Çengelköy'de sahilde gezen Onurcan Bacak, AA muhabirine, günün veya haftanın yorgunluğunu atabilmek için hafta sonu ziyaret amacıyla sahile geldiğini söyledi.

Çevreyi görmek, gözlemlemek ve Boğaz'ın güzelliği için burada bulunduğunu ifade eden Bacak, "Fakat gelince biraz daha çevreye baktığımızda biraz kirlilik var. Bu durum da biz İstanbullular olarak insanın içini biraz acıtıyor. Biraz da şu tarafa (dereye) baktığımızda biraz lağım ve endüstriyel kirlilik var. Bunu görünce bakıyoruz, İstanbul tarihi, kadim bir kent. Buradaki biyoçeşitliliğine, güzelliğine böyle yakışmıyor. Biraz daha düzenlense, biraz daha temizlense İstanbul'a yakışır bir şekilde bizler için de daha iyi olabilir, daha mutlu olabiliriz. Temizlik bizim için önemli. Çevre bilincinin oluşması lazım." diye konuştu.

"Dünyaya İstanbul'u böyle tanıtmamalıyız"

Yetkililere seslenen Bacak, İstanbul'un 16 milyon nüfusu olduğunu, daha temiz ve düzenli bir çevreye sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Atık yönetiminin iyi yapılması gerektiğine dikkati çeken Bacak, "Üzücü. 16 milyon nüfus var, 11 milyon turist geliyor. Dünyaya İstanbul'u böyle tanıtmamalıyız. Muazzam bir kent. Yetkililer biraz daha rögar kapaklarına, çevresel atıklara dikkat etmeli, denize direkt kirliliği vermeden arıttıktan sonra gönderirse vatandaş olarak daha temiz olmasını isteriz." dedi.

Hatay'dan ziyaret için Çengelköy'e gelen Cuma Rıdvan ise derenin bu halinin kötü bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Derenin temizlenmesi halinde daha iyi bir görüntü oluşturacağını anlatan Rıdvan, Boğaz gibi güzel bir manzaranın yanında böyle bir görüntü beklemediklerini ve kokunun da kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Kötü koku rahatsız ediyor

Çengelköy sakini Doruk Türkeri de deredeki kötü kokunun kendilerini rahatsız ettiğini, bugüne kadar derenin bu halinin çok haber yapıldığını ama hala bir çözümün sağlanmadığını ifade etti.

Yetkililerin bölgedeki altyapı sorununu çözmesi gerektiğini vurgulayan Türkeri, "Böyle bir görüntü Boğaz'a yakışmıyor." şeklinde konuştu.

Bekar Deresi, kokan, kirli sularıyla Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor
Bekar Deresi, kokan, kirli sularıyla Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor
Bekar Deresi, kokan, kirli sularıyla Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor
Bekar Deresi, kokan, kirli sularıyla Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor

YORUMLAR
500
Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti Son dakika: Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti HAKKARİ'DE DERE TAŞTI; OVA VE EVLER SU ALTINDA KALDI HAKKARİ'DE DERE TAŞTI; OVA VE EVLER SU ALTINDA KALDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bekar Deresi, kokan, kirli sularıyla Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Son Dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yerine muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif seçildi
15:17 Ürgüp'ün en görkemli yeri olan binlerce yıllık Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapılıyor! "Kapadokya'yı koruyun" çağrısı
15:15 Cübbeli Ahmet Hoca Apple'ın dijital asistanı Siri'ye çıkıştı: Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya
15:11 Bakan Nebati, enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek ekledi: Üzerinde çalışıyoruz
15:09 TÜİK, MEB, Et ve Süt Kurumu 'ndan sonra Kılıçdaroğlu bu kez de Göç İdaresi'ne gidecek: Şimdi de kum torbası koyarlar!
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
14:44 Kahreden ölüm! Eşinin bıçaklayarak katlettiği Elif, kucağındaki Ali bebeği korumuş
14:43 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Görüşmeye de savaşmaya da devam
14:37 Abramovich'in satın alacağı kulüp Göztepe değil Valencia'ymış!
14:37 Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı ve kızının öldürüldüğü koltuğun fotoğrafını unutamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:29:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bekar Deresi, kokan, kirli sularıyla Boğaz'ı kirletmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement