Son Dakika Haberleri: Bekar Enes Batur 'Un Normal Bir Günü #24saat

Bekar Enes Batur 'Un Normal Bir Günü #24saat

1 saat önce

Ben Enes Batur, Bekar Enes Batur'un Normal bir günü nasıl geçiyor bir gün de ne yapıyorum #24Saat serisinden bir video İstanbul da tek başıma ne yapıyorum, alışveriş, buluşma akşam yemeği ve İstanbul Enes Batur evi ni gösterdim, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Bekar Enes Batur'un Normal bir günü nasıl geçiyor bir gün de ne yapıyorum #24Saat serisinden bir video İstanbul da tek başıma ne yapıyorum, alışveriş, buluşma akşam yemeği ve İstanbul Enes Batur evi ni gösterdim, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:14 Kaynak: Youtube

İstanbul, Enes Batur, Genel
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