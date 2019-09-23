Son Dakika Haberleri: Bekar erkeklerin izleyemediği maç sonrası Vali açıklama yaptı
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Bekar erkeklerin izleyemediği maç sonrası Vali açıklama yaptı

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte oynanan bir futbol müsabakasına bekar erkeklerin alınmaması ve güvenlik noktasından birçok kişinin geri gönderilmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Bekar erkeklerin izleyemediği maç sonrası Vali açıklama yaptı, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte oynanan bir futbol müsabakasına bekar erkeklerin alınmaması ve güvenlik noktasından birçok kişinin geri gönderilmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 21 Eylül Cumartesi günü Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'nda 1. Amatör Lig'de oynanan Bilecikspor - 1299 Bilecikspor maçına sadece evli erkekler, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların alınmasına gelen tepkiler sonrası bir açıklama yaptı. Vali Bilal Şentürk yaptığı yazılı açıklamada, "İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenlik Kurulu toplantısında bakım çalışmaları yürütülmesi nedeniyle Bilecik Edebali Stadı'nda kısa bir süre müsabakaların oynanamayacak olması ve Bilecikspor Kulübü temsilcisinin maçların Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'nda oynanması yönündeki talebine binaen, bu sahanın yeni oluşu, olası seyircilerce yaşanabilecek taşkınlık ve zarar verme ihtimali, güvenlik açısından bir takım fiziki eksikliklerin bulunması ve devam eden kazı çalışması nedeniyle taraftarların tribüne sadece saha içinden ulaşma imkanı olması sebebiyle sahada maçların seyircisiz oynanması ancak kadınların maça gelişlerinin özendirilebileceği böylece daha güvenli ve huzurlu bir ortam oluşacağı hususları tüm üyelerce mutabakat sağlanarak kurul kararı olarak kayıt altına alınmıştır. Bilecikspor Kulübü'nün kadınların ve çocukların maça yalnız gelişlerinin pek mümkün olmayacağı değerlendirmesine karşı valiliğimizin şifahi talimatıyla ailece maça gelinebileceği hususu ilgilere duyurulmuştur. Konu yalnızca bu çerçevede değerlendirilerek karşılaşma oynanmış ve olaysız şekilde sona ermiştir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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