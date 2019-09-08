Son Dakika Haberleri: Bekar evinde uyuşturucu satışına 2 gözaltı
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Bekar evinde uyuşturucu satışına 2 gözaltı

50 dakika önce

Samsun'da bekar evinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, yaklaşık yarım kilo bonzai ile yakalandı.

Bekar evinde uyuşturucu satışına 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da bekar evinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, yaklaşık yarım kilo bonzai ile yakalandı.


Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bekar evlerinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen S.S. ve A.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 486,48 gram bonzai ve 7 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
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