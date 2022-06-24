Bekar evindeki uyuşturucu imalatına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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Bekar evindeki uyuşturucu imalatına operasyon: 2 gözaltı

24.06.2022 14:49
Bekar evindeki uyuşturucu imalatına operasyon: 2 gözaltı

Samsun'da bekar evi uyuşturucu imalathanesine çevirerek uyuşturucu imalatı ve sentetik hap çoğaltılması yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Samsun'da bekar evi uyuşturucu imalathanesine çevirerek uyuşturucu imalatı ve sentetik hap çoğaltılması yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 2 kişiye ait bekar evde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu 2 şahsın kullandıkları bekar evinde hammadde ile sentetik ecza hap çoğaltımı yaparak irtibatlı şahıslara satış yaptıklarının bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 25 bin 899 adet doldurulmaya hazır ve 6 bin 483 adeti dolu olmak üzere 32 bin 382 kapsül sentetik ecza, 282,48 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin etken hammadde ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirdi. Olayla ilgili Z.A.(26) ve İ.Ş.K.(25) "uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çiftlik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekar evindeki uyuşturucu imalatına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

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