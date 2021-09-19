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Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra - Son Dakika

Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra

19.09.2021 10:52
Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra, System.String[]

Ünlü şef Arda Türkmen, bir süredir beraber olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Melodi Elbirliler ile dünya evine giriyor. Melodi Elbirliler sevgilisinin mekanında büyük bir bekarlığa veda partisi yaptı.

Sunduğu yemek programıyla tanınan şef Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ile yakın zamanda nikah masasına oturacak. Aralarında 16 yaş fark olan ikili düğün hazırlıklarını tamamladı. Elbirliler geçtiğimiz günlerde, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı.

Gelinliğimi de satın aldım" demişti. Melodi Elbirliler geçtiğimiz akşam sevgilisinin Karaköy'deki mekanında büyük bir bekarlığa veda partisi verdi.

Bu arada Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evleniyor. Çift, 22 Eylül'de nikah masasına oturacak. Düğün hazırlıklarını sürdüren Melodi Elbirliler, şu sıralar tüm vaktini gelinliğinin detayları ve davetiyelerle ilgilenerek geçiriyor.

Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra
Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra
Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra

Melodi Elbirliler, Arda Türkmen, Medya, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra - Son Dakika
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