Bekarlık vergisi mümkün mü? Tarihteki 'bekarlık ve çocuksuzluk vergisi' örnekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor." eleştirisi Türkiye'de gündem oldu. Özellikle sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri eleştirilirken birçok kullanıcı "bekarlık vergisi" konulu mizah yaptı.



Peki tarihte böyle bir verginin gerçekten uygulandığını biliyor muydunuz?