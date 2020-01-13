Bekarlık vergisi mümkün mü? Tarihteki 'bekarlık ve çocuksuzluk vergisi' örnekleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bekarlık vergisi mümkün mü? Tarihteki 'bekarlık ve çocuksuzluk vergisi' örnekleri - Son Dakika Dünya

Bekarlık vergisi mümkün mü? Tarihteki 'bekarlık ve çocuksuzluk vergisi' örnekleri

6 saat önce

Bekarlık vergisi özellikle evli olmayan erkeklere yönelik bir vergilendirmedir. Bekarlık vergisi ve çocuksuzluk vergisi uygulamaları Antik Roma döneminden 20. yüzyıla kadar farklı nedenlerle tarihte uygulanmıştır

Bekarlık vergisi mümkün mü? Tarihteki 'bekarlık ve çocuksuzluk vergisi' örnekleri, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor." eleştirisi Türkiye'de gündem oldu. Özellikle sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri eleştirilirken birçok kullanıcı "bekarlık vergisi" konulu mizah yaptı.


Peki tarihte böyle bir verginin gerçekten uygulandığını biliyor muydunuz?

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Recep Tayyip Erdoğan, Genç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:54 
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