Son Dakika Haberleri: Bekaroğlu: 2023'te kişi başı gelir hedefi 25 bin dolardı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bekaroğlu: 2023'te kişi başı gelir hedefi 25 bin dolardı

24 dakika önce

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, "2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyorlardı.

Bekaroğlu: 2023'te kişi başı gelir hedefi 25 bin dolardı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, "2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyorlardı. On Birinci Kalkınma Planı'nda ise kişi başına milli gelir 12 bin 484 dolar olarak bildiriliyor. AK Parti, 17 yılın sonunda, kendisinin ortaya koyduğu ekonomik hedeflerin çok gerisinde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi Meclis'te gergin anlar! MHP'liler CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü Ali Babacan'ın ekibi anket yaptırdı! İşte bugün seçim olsa yeni partinin alacağı oy oranı Erken teşhis olmasa Burak Yılmaz 6 ay sahalardan uzak kalabilirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bekaroğlu: 2023'te kişi başı gelir hedefi 25 bin dolardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]