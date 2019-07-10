Bekaroğlu: 2023'te kişi başı gelir hedefi 25 bin dolardı
24 dakika önce
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, "2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyorlardı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:57
CHP İstanbul Milletvekili
Bekaroğlu, "2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyorlardı. On Birinci Kalkınma Planı'nda ise kişi başına milli gelir 12 bin 484 dolar olarak bildiriliyor. AK Parti
, 17 yılın sonunda, kendisinin ortaya koyduğu ekonomik hedeflerin çok gerisinde." dedi.
Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi Meclis'te gergin anlar! MHP'liler CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü Ali Babacan'ın ekibi anket yaptırdı! İşte bugün seçim olsa yeni partinin alacağı oy oranı Erken teşhis olmasa Burak Yılmaz 6 ay sahalardan uzak kalabilirdi