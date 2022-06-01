Bekaroğlu'ndan Kirişci'ye: "Çaykur Kuru Çaya Yapılan Zamdan Önce Bazı Firmalara Zararına Satış Yaptı Mı?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ÇAYKUR'un bazı firmalara önceki yılın fiyatından kuru çay sattığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Bekaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "ÇAYKUR bazı piyasa aktörlerine düşük fiyattan çay satarak piyasaya bazı firmalar lehine müdahale etmiş, haksız rekabete yol açmış ve bu firmaların haksız kazanç sağlamasına aracılık etmiştir. Bu konuda tahkikat yaptırıp, sorumluların cezalandırılması için girişimde bulunacak mısınız" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Rize'deki medya organlarında ÇAYKUR'un kuru çaya zam yaptığı tarihten kısa süre önce zincir marketlere çay paketleyen 6 tane özel çay şirketine toplam 32 bin ton dökme kuru çay sattığı haberlerinin yer aldığını anımsatan Bekaroğlu, "Söz konusu haberlerde Çaykur'un kuru çaya zam yapmadan önce birkaç firmaya bir önceki yılın maliyetinden çay satması ile yaklaşık olarak 400 milyon TL'lik kamu zararına yol açıldığı, bu firmaların haksız kazanç elde etmesine neden olunduğu, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı belirtilmektedir" dedi.

ÇAYKUR, çay sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce özel firma arasından 5-6 tanesine geçen yılın maliyetinden kuru çay satarak bu firmalar lehine piyasaya müdahale ettiğini, diğer firmaların haksız rekabetle karşı karşıya bırakıldığını, çay üreticilerinin yaş çay fiyatı üzerinden sömürülmesine zemin hazırlandığını ifade eden Bekaroğlu, "ÇAYKUR'un kuru çay satışı yaptığı firmalar arasında çay sektörüyle ilgisi olmayan inşaat ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren firmalar olduğu da iddialar arasındadır" ifadelerini kullandı.

"ÇAYKUR YÖNETİMİNİN ÇAYI BİR ÖNCEKİ YILIN MALİYETİ ÜZERİNDEN SATMASI İYİ NİYETLE AÇIKLANAMAZ"

"ÇAYKUR yönetiminin 32 bin ton dökme kuru çayı bir önceki yılın maliyeti üzerinden satması iyi niyetle açıklanamaz. Bu satış işlemi, çeşitli açılardan sakıncalıdır ve yasalarımıza göre birkaç tane suç aynı anda işlenmiş bulunmaktadır" diyen Bekaroğlu, Kirişci'ye şu soruları yöneltti:

-24.05.2022 tarihi itibarıyla ÇAYKUR'un kuru çay stok miktarı nedir? ÇAYKUR'un 1 kg siyah çay maliyeti ne kadardır?

-Söz konusu haber ve iddialar doğru mudur? ÇAYKUR, kuru çaya yapılan zamdan önce zincir marketlere dökme çay satışı yapmış mıdır?

-ÇAYKUR, 2022 yılında dökme çayı hangi firmalara, hangi miktarda ve hangi fiyattan satmıştır?

-Asıl iştigal konusu inşaat ve madencilik olan firmalara dökme kuru çay satışı yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru ise; bu firmalar kuru çayı bizzat kendi adlarına mı paketleyip piyasaya sürmektedir yoksa diğer bazı çay üretim firmaları adına alım yaparak kuru çay satışı perdelenmek mi istenmektedir?

-ÇAYKUR bazı piyasa aktörlerine düşük fiyattan çay satarak piyasaya bazı firmalar lehine müdahale etmiş, haksız rekabete yol açmış ve bu firmaların haksız kazanç sağlamasına aracılık etmiştir. Bu konuda tahkikat yaptırıp, sorumluların cezalandırılması için girişimde bulunacak mısınız?

-ÇAYKUR'un maliyetine çay satıyorum diyerek bir önceki yılın maliyetinden çay satmasından dolayı ortayı çıkan kamu zararı ne kadardır?

-Bu satış işlemleri nedeniyle kamu zararına yol açan ÇAYKUR yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdür hakkında inceleme ve soruşturma yaptırmayı düşünüyor musunuz? Yaklaşık olarak 400 milyon TL olduğu değerlendirilen kamu zararını nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?