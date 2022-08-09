Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı - Son Dakika
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Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı

09.08.2022 21:36
Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı

BEKASİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden SAIC-GM-Wuling (SGMW), Wuling Air EV isimli elektrikli aracının Endonezya'daki üretimini yerel birimi SGMW Motor Endonezya (Wuling) aracılığıyla Pazartesi günü başlattı.

BEKASİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden SAIC-GM-Wuling (SGMW), Wuling Air EV isimli elektrikli aracının Endonezya'daki üretimini yerel birimi SGMW Motor Endonezya (Wuling) aracılığıyla Pazartesi günü başlattı. Wuling'in Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bekasi kentinde yer alan tesisinde düzenlenen törende Wuling Air EV tanıtıldı.

Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bekasi kentinde bulunan Wuling üretim tesisindeki fabrikadan çıkış töreni sırasında Wuling Air EV hakkında insanları bilgilendiren bir sunucu, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bekasi kentinde bulunan Wuling üretim tesisindeki fabrikadan çıkış töreni sırasında görüntülenen bir Wuling Air EV, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bekasi kentinde bulunan Wuling üretim tesisindeki Wuling Air EV modeli arabalar, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı

Batı Cava eyaletindeki Bekasi kentinde bulunan Wuling üretim tesisindeki Wuling Air EV modeli arabaların fotoğrafını çeken insanlar, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wuling Air Ev'nin Endonezya'daki Yerel Üretimi Başladı - Son Dakika
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