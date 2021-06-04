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Bekçi, ağabeyiyle yol verme kavgası yüzünden tartışan kişiyi öldürdü! - Son Dakika

Bekçi, ağabeyiyle yol verme kavgası yüzünden tartışan kişiyi öldürdü!

04.06.2021 09:42

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda istirahatli olduğu öğrenilen bekçi A.Y., yol verme nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Y.Y. ile tartışan Şehmus Devrin'i tabanca ile vurdu. Devin'in boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın hemen ardından kaçmaya başlayan bekçi ve ağabeyi kısa sürede yakalandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde 35 HY 2945 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle 45 DV 709 plakalı otomobil sürücüsü Y.Y. ile tartıştı. İddiaya göre Devrin, otomobili ile Y.Y.'nin önünü kesti. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada, ağabeyinin darp edildiğini gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi A.Y., kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise 45 DV 709 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Bu sırada Devrin'in vurulduğunu duyan yakınları da hastaneye akın etti. Devrin doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Şehmus Devrin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü

POLİS, BEKÇİ VE AĞABEYİNİ YAKALADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan bekçi ile ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta otomobilde yakalandı. İki şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, Şehmus Devrin ve Y.Y.'nin otomobilinde incelemelerde bulundu. Bu sırada Devrin'in yakınlarının Y.Y.'nin otomobiline zarar verdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bekçi A.Y.'nin istirahatli olduğu belirtildi.

Bekçi, ağabeyiyle yol verme kavgası yüzünden tartışan kişiyi öldürdü!

Hisarcık, İzmir, Silah, Bekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bekçi, ağabeyiyle yol verme kavgası yüzünden tartışan kişiyi öldürdü! - Son Dakika


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