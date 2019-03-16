Bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başlıyor
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartlarını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartlarını açıkladı. Ön başvurular, 18 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:45
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