Son Dakika Haberleri: Bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başlıyor

Bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başlıyor

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartlarını açıkladı.

Bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başlıyor, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartlarını açıkladı. Ön başvurular, 18 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:45 

1 Nisan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekonomi
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