Bekçi boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Bekçi boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı

25.10.2022 14:23

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Tuğba U.'yu sokak ortasında tabanca ile ateş ederek yaralayan bekçi Bülent U., yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Başak Mahallesi 1699'ncu Sokak'ta meydana gelen olayda Tuğba U, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 9 yıllık eşi Bülent U. ile 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Tuğba U., daha sonra 1 çocuğunun babası eşinden boşanmak için dava açtı. Tuğba U., boşanma aşamasında eşinin sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sokak ortasında dehşet! Bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

SOKAK ORTASINDA SİLAHINI ÇEKTİ

Bülent U., dün konuşmak için eşiyle bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Bülent U., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, sokak ortasında eşinin bacaklarına 3 el ateş etti. Tuğba U., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent U. koşarak uzaklaştı. Bülent U.'nun olay yerinden uzaklaşması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sokak ortasında dehşet! Bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuğba U., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sokak ortasında dehşet! Bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Tuğba U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Bülent U. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekçi boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı - Son Dakika

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