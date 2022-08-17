Bekçi çalışma saatleri değişecek mi? Bekçilerin mesai saatlerinde yeni düzenleme! - Son Dakika
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Bekçi çalışma saatleri değişecek mi? Bekçilerin mesai saatlerinde yeni düzenleme!

17.08.2022 11:57

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilerin çalışma saatleri ile ilgili yeni düzenleme yaptı. Ardından, bekçi çalışma saatleri değişecek mi sorusu gündeme geliyor. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. Peki, Bekçi çalışma saatleri değişecek mi? Bekçilerin mesai saatlerinde yeni düzenleme!

Bekçilerin çalışma saatleri ile ilgili yeni düzenleme geldi. Bekçiler mesai saatlerinde değişikliğe uğrarken, bekçi çalışma saatleri değişecek mi merak ediliyor. Bekçiler kaç saat çalışacak ve maaşları ne kadar olacak gündeme geliyor. Bekçi çalışma saatleri değişecek mi? Bekçilerin mesai saatlerinde yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…

BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. Düzenlemeye göre bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları gündüz çalışma olurları sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." denildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ 40 OLACAK

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecek. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR İSTİSNA OLACAK

Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.

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Son Dakika Soğuk Haber Bekçi çalışma saatleri değişecek mi? Bekçilerin mesai saatlerinde yeni düzenleme! - Son Dakika


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