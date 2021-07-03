Bekçi, gelin almaya süslenen devriye aracı ile gitti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da dünya evine giren mahalle ve çarşı bekçisine polis arkadaşları bir sürpriz yaparak gelin almaya süsledikleri devriye aracı ile sirenleri çalarak gitti. Kapıda gelin arabası olarak süslenen polis devriye aracını gören gelin ve ailesi ile şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bolvadin ilçesinde görev yapan mahalle ve çarşı bekçisi Gazi Yiğitbaşı, dün nişanlısı Şükran Yiğitbaşı ile nikah yaparak dünya evine girdi. Yiğitbaşı'nın evlendiğini duyan bekçi ve polis arkadaşları ise ona ve eşine sabah saatlerinde güzel bir sürpriz hazırladı. İlçede devriye görevinde kullanılan ekip araçlarından birisini süsleten polisler ardından Yiğitbaşı'nın evine gitti. Arkadaşları Yiğitbaşı'nı evinden aldıktan sonra gelin almak için kız evinin yolu tutuldu. Gelin arabası olarak süslenen devriye aracı ile evin önüne giden Yiğitbaşı ve meslektaşlarını gören dünürler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Yiğitbaşı ise devriye aracının sirenlerini çalarak eşini telli duvaklı evinden çıkardı. Yiğitbaşı ve eşi daha sonra gelin arabaları olan devriye aracına binerek konvoy eşliğinde evlerine doğru yola çıktılar. Konvoy Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçerken nöbet tutan ve diğer mesai arkadaşları kol kola girip konvoyun önüne kesti. Polisler araçtan inen Yiğitbaş çiftine Türk bayrağı hediye ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

"Devriyede kullandığımız polis aracını gelin arabası yaptık"

Eşine ender rastlanacak bir şekilde düğün konvoyu kuran Yiğitbaş ise olayın hem kendisini hem de eşini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Yiğitbaş, "Dün düğünümüz oldu. Bugünde gelin almamız vardı. Sağolsun meslektaşlarım bana bir jest yaptı. Devriyede kullandığımız polis aracını gelin arabası yaptık. Bana bu iyiliğini yapan kaymakamımıza, ilçe emniyet müdürümüze ve polis, bekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Çiçeği burnunda çifti dillere destan konvoyu daha sonra erkek evinin önüne gidilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR