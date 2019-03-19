Son Dakika Haberleri: Bekçi Kaya'dan 4 Gündür Haber Alınamıyor

Bekçi Kaya'dan 4 Gündür Haber Alınamıyor

21 dakika önce

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hidroelektrik santrali inşasında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Bekçi Kaya'dan 4 Gündür Haber Alınamıyor, System.String[]
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hidroelektrik santrali inşasında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Kızılırmak ilçesinde Tımarlı Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya, Acıçay'da meydana gelen taşkından dolayı taşkın sularına kapıldığı düşünülerek başlatılan arama çalışmalarında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çankırı'da Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden Tımarlı HES inşasında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan 4 gündür haber alınamıyor. Kaybolduğu günden itibaren AFAD, Emniyet Sualtı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, UMKE ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. Kaybolan Kaya'nın akrabaları olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Kaybolan bekçiyi arama çalışmaları bölgede halen devam ediyor.

16 Mart tarihinde aşırı yağıştan dolayı Acıçay'ın taşması sonucunda taşkın meydana gelmişti. Şantiyede çalışan işçiler Bekçi Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti. Kaya'nın kaybolduğu bölgede de arama çalışmaları başlatılmıştı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

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