Bekçi Kulübesi Alev Alev Yandı
1 saat önce
Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, minibüsçülerin kullandığı bekçi kulübesi alev alev yandı.
Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman
'da, minibüsçülerin kullandığı bekçi kulübesi alev alev yandı.
Yangın, sabah saatlerinde Altınşehir
Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi minibüslerin durağında kullandığı kulübe bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kulübe kullanılmaz hala geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yangın elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:29 Kaynak: DHA
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