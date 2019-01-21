Son Dakika Haberleri: Bekçi Kulübesi Alev Alev Yandı

Bekçi Kulübesi Alev Alev Yandı

1 saat önce

Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, minibüsçülerin kullandığı bekçi kulübesi alev alev yandı.

Bekçi Kulübesi Alev Alev Yandı, System.String[]
Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, minibüsçülerin kullandığı bekçi kulübesi alev alev yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi minibüslerin durağında kullandığı kulübe bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kulübe kullanılmaz hala geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yangın elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:29 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:32:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bekçi Kulübesi Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]