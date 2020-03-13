Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı

6 saat önce

Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı Antalya'da sahte kimlik göstererek kaçan ve bekçinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan şüphelinin vurulduğu anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sahte kimlik göstererek kaçan ve bekçinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan şüphelinin vurulduğu anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 27 Şubat'ta Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir işyerinde kavga ihbarı alan bekçiler, olay yerine intikal etti. Tarafları ayıran bekçiler, olay yerindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Bekçiler, kontrol sırasında A.C.'nin başkasının adına düzenlenen kimlik verdiğini tespit etti. Bekçilere doğru bıçak çektiği iddia edilen şüpheli A.C. ardından kaçmaya başladı. Bekçiler ise A.C.'nin durması için ateş etti. Bekçi R.A'nın silahından çıkan kurşunla karın bölgesinden ağır yaralanan A.C., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçiler R.A. ve C.A., kaçan şüpheli A.C.'nin elini beline götürdüğünü, kendilerinin ise önce havaya sonra yere ateş ettiklerini ve hedef gözetmediklerini söyledi. A.C.'yi vuran bekçi R.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karın bölgesinden yaralanan A.C. ise yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

"Müvekkilimin bağırsaklarının bir kısmı alındı"

A.C.'nin avukatı Avukat Aysun Songur, müvekkilinin kaçarken arkasından 'dur' ihtar yapılmadan vurulduğunu idda etti ve hayati tehlike yaşadığını ifade etti. Songur, "Bekçi, müvekkilimin neredeyse ölümüne neden oluyordu. Müvekkilim hastaneden yeni taburcu edildi. Sağlığını ne şekilde etkileyeceğini bilemiyorum. Arkadan giren kurşun vücut içerisinde 5,6 santimetre ilerleyerek, ön taraftan çıkmış. Bağırsaklarının bir kısmı alındı" dedi.

"Müvekkilimin herhangi bir suçla ilişkisi yok"

Müvekkilinin olay günü alacağını tahsil etmek için görüşmeye gittiğini iddia eden Songur, "Aralarında tartışma yaşıyorlar. Herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir olay yok. Olay yerinden ayrılırlarken bekçiler geliyor. Bu esnada müvekkilimi durdurarak kimlik sorgusu yapmaya çalışıyorlar. Müvekkilim, eşini kaçırarak evlendiği için eşinin ailesi tarafından tehdit ediliyor. Hayati tehlikesi var. Bu nedenle üzerinde sahte kimlik varmış. Bekçiye bilmeden o kimliği vermiş. Bekçiler kendisiyle ilgili işlem yapacağı zaman endişelenmiş. Müvekkilimin herhangi bir suçla ilişkisi yok. Kaçmaya kalktığında bekçiler kovalamaya başlamışlar. Yaklaşık 300 metre ileride kamera görüntüleri de mevcut. Müvekkilim kaçarken arkasından bekçi ateş ediyor ve müvekkilimin yaralanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:58:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]