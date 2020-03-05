Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı

6 saat önce

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde görev yapan bekçi Uğur Ölmez (31) mesai saatleri dışında aralarında çıkan tartışma sonrası çıkan kavgada 2 kardeşin bıçaklı saldırısında bacağından ve sırtından yaralandı.

Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı, System.String[]

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde görev yapan bekçi Uğur Ölmez (31) mesai saatleri dışında aralarında çıkan tartışma sonrası çıkan kavgada 2 kardeşin bıçaklı saldırısında bacağından ve sırtından yaralandı. Şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanırken, bekçi tedavi altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Görevde olmayan bekçi Uğur Ölmez ile Ali A. (19) ve kardeşi İlker A. (22) arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali A. üzerinde taşıdığı bıçakla bekçi Uğur Ölmez'i sağ bacağından ve sırtından bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan bekçi Ölmez, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan iki kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı bekçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan kardeşler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:54 Kaynak: DHA
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