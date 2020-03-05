Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı (2) - Son Dakika

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Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı (2)
6 saat önce
KARDEŞLERDEN 1'İ TUTUKLANDISamsun'da, bekçi Uğur Ölmez'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ali A. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:28 Kaynak: DHA
KARDEŞLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Samsun'da, bekçi Uğur Ölmez'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ali A. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabeyi İlker A. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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