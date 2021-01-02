Bekçiden kaçan genç: "Yakalayamazdınız da komisere dua edin" - Son Dakika

Bekçiden kaçan genç: "Yakalayamazdınız da komisere dua edin"

02.01.2021 00:47
Bekçiden kaçan genç:

Aksaray'da bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan genç alay edercesine ekiplere, "Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun? Yakalayamazdınız da komisere dua edin" diye konuşması "Pes" dedirtti.

Aksaray'da bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan genç alay edercesine ekiplere, "Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun? Yakalayamazdınız da komisere dua edin" diye konuşması "Pes" dedirtti.

Olay Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan bekçiler sokakta gördükleri ve durumundan şüphelendikleri gence dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli geç ve bekçiler arasında kovalama yaşandı. Bekçilerin telsizden anons etmesi üzerine polis ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yaşanan kovalama sonucu şüpheli genç Taşpazar Mahallesinde bekçi ve polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde gencin Can S. (19) olduğu tespit edilirken, gencin üzerinde geniş çaplı arama yapıldı.

"KONYALI İBOCAN DEDİN Mİ HERKES TANIR"

Yapılan sorgulama ve araştırmada geçte her hangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, gencin polis ve bekçilerle diyaloğu "Pes" dedirtti. Alay edercesine polis ve bekçilere konuşan genç, hem dalga geçti, hem de cezaevindeki arkadaşlarına selam gönderdi. Ekiplere, "Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun?" diyen genç, "Benim, tutuklayın beni, alın beni. E tipi kapalı cezaevine selamlar olsun. Yakalayamazdınız da komisere dua edin" dedi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Sende starsın abi" diyen genç, tekrar ekiplere dönerek, "Dayı aslen ben Konyalıyım. İkametim burada. İbocan dedin mi herkes tanır. Konyalı ibocan" diye konuştu. Genç tekrar kendisini görüntülemek isteyen kameramana dönerek, "Ne açıklayım abi, faili meçhul olayları mı açıklayım?" dedi. Gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

(İHA)

Aksaray, Bekçi, Polis, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bekçiden kaçan genç: 'Yakalayamazdınız da komisere dua edin' - Son Dakika


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