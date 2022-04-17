Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı

17.04.2022 10:42
Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphelendikleri bir kişiyi sorguladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphelendikleri bir kişiyi sorguladı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, mahalle bekçileri Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerinde şüphelendikleri bir şahsa GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin B.Y., olduğu ve basit yaralama, Aydın Ağır Ceza Mahkemesince gece vakti yol kesmek suretiyle yada konut veya işlerinde yağma suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca Bekçiler yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan S.B. ve M.İ.D., isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. - AYDIN

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Genel Bilgi Tarama, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı - Son Dakika


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