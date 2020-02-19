Bekçiler, ATM'ye aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bekçiler, ATM'ye aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Bekçiler, ATM'ye aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ATM'ye özel düzenekle aparat yerleştiren 2 şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Bekçiler, ATM'ye aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ATM'ye özel düzenekle aparat yerleştiren 2 şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Darıca'ya bağlı Emek Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, saat 04.30 sıralarında eldivenli ve maskeli 2 kişinin ATM'lere kartları sıkıştırıp, para almaya yarayan aparat yerleştirdiklerini tespit etti. Şüphelileri bir süre takip eden bekçiler, 2 kişiyi başka bir ATM'ye aparat yerleştirdikleri sırada suçüstü yakaladı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde şüphelilerin M.A. ve D.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, kullandıkları araçta yapılan aramada ise kart kopyalamaya yarayan cihazlar ve farklı isimlere ait 7 farklı kredi kartı bulundu.'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Kredi kartı kopyalama' suçlarından 5 sabıka kaydı bulunan M.A. ile 11 sabıka kaydı bulunan D.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Emek Mahallesi, Darıca, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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