Bekçiler dışarı çıkamayan yaşlılar için seferber oldu - Son Dakika

Bekçiler dışarı çıkamayan yaşlılar için seferber oldu

Yaşlıların alış verişini yapıp sokak hayvanlarını besliyorlar

İSTANBUL - Korona virüs günlerinden bekçiler mahallede yaşayan yaşlılar için seferber oldu. Maltepe'de görevli bir bekçi yaşlı vatandaşların alışverişini yapıyor, sokak hayvanlarını ise besliyor.

Bekçiler Korona virüs tedbirleri kapsamında mahallelerde vatandaşların yardımına koşuyar. Maltepe'de görevli bir bekçinin yaşlı vatandaşlara yardım çabası ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görevli bekçi önce yaşlı vatandaşın market alış verişini yapıyor, ardından da bir sokak köpeğini besliyor. Yaşlı vatandaşlar ise kendisine teşekkür ediyor.