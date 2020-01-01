Bekçiler düdük çalarak yeni yıla girdi - Son Dakika
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Bekçiler düdük çalarak yeni yıla girdi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bekçiler yeni yıla düdük çalarak girdiler.

Bekçiler düdük çalarak yeni yıla girdi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bekçiler yeni yıla düdük çalarak girdiler.


İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan gece bekçiliği kapsamında Tarsus'ta 32 mahallede 65 bekçi yeni yılı düdüklerini çalarak karşıladılar.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Önleyici hizmetlerde görev alan 65 bekçi görevli oldukları mahallelerde devriye atmaya başladılar. Saatler 24.00 bitmesiyle düdük çalarak yeni yılı karşılayan bekçiler, ilçedeki huzura sağlanmasına katkı sundular.


Saat 21.00'da göreve başlayan 65 bekçi 32 mahallede saat 05.00'e kadar nöbet tutuyorlar. Mahalle ve sokaklarda devriye atan bekçiler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - MERSİN

İçişleri Bakanlığı, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
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