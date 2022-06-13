Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi - Son Dakika
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Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi

13.06.2022 10:04

Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önlediBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye atan gece bekçilerinin fark ettiği araç yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye atan gece bekçilerinin fark ettiği araç yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın gece 03.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Fethiye sokakta park halinde olan yabancı uyruklu Abdu Aldouch(30)'a ait 16 MB 2313 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada sokaktan geçen gece Bekçileri, durumu fark ederek İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, diğer araçlara ve eve sıçramadan söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi
Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi
Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi
Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi
Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi
Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi
Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi
Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi
Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç yangınını fark eden bekçiler faciayı önledi - Son Dakika

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