Bekçiler İlk Kez Miting Görevinde
21 dakika önce
Yenikapı miting alanında düzenlenen 'Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nde bir ilk yaşandı.
Yenikapı miting alanında düzenlenen 'Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nde bir ilk yaşandı. Bekçiler güvenlik tedbirleri kapsamında görev aldı.
31 Mart yerel seçimler öncesi AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Yenikapı Miting Alanı'nda 'Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi' düzenliyor. 'Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü de güvenlik önlemlerini sabah erken saatlerden itibaren almaya başladı.
Binlerce polisin görev aldığı mitingde bir ilk de yaşandı. Devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen bekçiler de 31 Mart yerel seçimler öncesi düzenlenen 'Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nde görev aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:17 Kaynak: İHA
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