Son Dakika Haberleri: Bekçiler İlk Kez Yerel Seçimlerde Görev Aldı

Bekçiler İlk Kez Yerel Seçimlerde Görev Aldı

1 saat önce

Kırıkkale'de oy verme süreci devam ediyor.

Bekçiler İlk Kez Yerel Seçimlerde Görev Aldı, System.String[]
Kırıkkale'de oy verme süreci devam ediyor. İl genelinde sandıkların kurulu olduğu okullarda 100 bekçi polislerle birlikte güvenlik tedbirleri kapsamında ilk kez yerel seçimlerde görev aldı.

Kırıkkale il merkezi olmak üzere 8 ilçede sandıkların kurulu olduğu okullarda güvenlik tedbirleri kapsamında 10 gün önce göreve başlayan 100 mahalle bekçisi ilk kez seçimlerde görev aldı. İl genelin de 10'u seyyar 759 sandıkta seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor. Bazı vatandaşlar seçimlerin huzurlu geçmesinden dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Cumhur ittifakını desteklediğini belirten Talip Güngörmez, "Vatandaş olarak oyumuzu kullandık Cumhur ittifakını destekliyoruz. İnşallah devletimiz için hayırlı olur" diye konuştu.

Sahure Evci ise "Sandık başına gittim görevimi yaptım. Oyumu kullandım herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel
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