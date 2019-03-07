Son Dakika Haberleri: Bekçiler Kahramanmaraş'ta İlk Düdüklerini Çaldı

Bekçiler Kahramanmaraş'ta İlk Düdüklerini Çaldı

8 dakika önce

Kahramanmaraş'ta göreve başlayan 139 bekçi bugün ilk düdüklerini çaldı.

Bekçiler Kahramanmaraş'ta İlk Düdüklerini Çaldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta göreve başlayan 139 bekçi bugün ilk düdüklerini çaldı. Bekçiler ilk mesaide iki hırsız ve bir çalıntı motosiklet yakaladı.

Kahramanmaraş Valiliğinin onayı ile ataması yapılan çarşı ve mahalle bekçileri, bir dizi meslek içi eğitim sürecinden geçtikten sonra il merkezi ve ilçelerde bugün göreve başladı. Bekçiler sorumluluk alanları olan mahallelerde, cadde ve sokaklarda devriye atıp esnafla ve halkla tanıştı. Şüpheli şahısların da takibini yapan çarşı ve mahalle bekçileri, ilk mesailerinde iki hırsız ve aranan bir motosiklet yakaladı.

Göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri gece ve gündüz mahalleleri, iş yerlerini yaya devriye olarak takip edip, suçlularla mücadele edecek. Şuan adaylık işlemleri devam eden 36 çarşı ve mahalle bekçi adayının mevcut olduğu, işlemlerinin tamamlanması sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısının 175 olacağı aktarıldı.

Bekçilerle tanışan vatandaşlardan Abdullah Gözübüyük, "Polisimizin yükünü azaltacaklardır. Bekçilerin göreve başlamasından, sokakta onları görmekten memnununuz." diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:58 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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