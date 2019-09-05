Son Dakika Haberleri: Bekçiler, kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçları düşürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bekçiler, kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçları düşürdü

2 saat önce

Elazığ'da 6 ay önce görev başlayan çarşı ve mahalle bekçileri kentte mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 17,8, kişilere karşı işlenen suçları ise yüzde 4,1 oranında düşürdü.

Bekçiler, kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçları düşürdü, System.String[]

Elazığ'da 6 ay önce görev başlayan çarşı ve mahalle bekçileri kentte mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 17,8, kişilere karşı işlenen suçları ise yüzde 4,1 oranında düşürdü.


Çarşı ve Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Elazığ'a 140 çarşı ve mahalle bekçisi görevlendirildi. 40 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayan ve 6 aydır görevde bulunan bekçilerin ise suç oranlarının düşmesinde etken olduğu belirtildi.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada," 01 mart 2019 tarihinden itibaren göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, asayiş olaylarının yoğun olduğu mahallelerde görevlendirilerek, Mala ve Kişilere Karşı İşlenen Suçlarla Mücadelede büyük katkı sağlamıştır. Gece yaya devriye görevi icra etmeleri vatandaşlarımızın güvenlik algısını olumlu yönde etkilemiş, görev yaptıkları bölgelerde esnaf ve mahalle sakinleri ile kurdukları iletişim önleyici polislik hizmetlerinde fayda göstermiştir"denildi.


Bekçilerin göreve başladıkları 6 aylık süreçte bir önceki yıl ile yapılan kıyaslama da suç oranlarında düşüş yaşandığı değinilen açıklamada, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar'da yüzde 4,1, Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar ise yüzde 17,8'lik düşüş olduğunun yapılan istatistik çalışmalarla belirlendiği kaydedildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel: Salda Gölü Suudlara söz verilmiş
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde Faruk Çelik: Ak Parti'den ayrılmak demek, Ak Parti'yi iktidardan etme mücadelesi demek İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bekçiler, kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçları düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]