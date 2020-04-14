Bekçiler korona virüs günlerinde mahalleli için seferber - Son Dakika

Korona virüs günlerinde bekçiler, yaşlılar için seferber oldu. Maltepe'de görevli bir bekçi yaşlı vatandaşların alışverişini yapıyor, sokak hayvanlarını ise besliyor.

Bekçiler korona virüs tedbirleri kapsamında mahallelerde vatandaşların yardımına koşuyor. Maltepe'de görevli bir bekçinin yaşlı vatandaşlara yardım çabası ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görevli bekçi önce yaşlı vatandaşın market alışverişini yapıyor, ardından da bir sokak köpeğini besliyor. Yaşlı vatandaşlar ise kendisine teşekkür ediyor.

(İHA)